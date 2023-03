KAA Gent lanceert 3 dagen na VAR-ophef vlijmscherp statement: "Is dit onkunde of is dit onwil?"

Is dit onkunde of is het onwil? De onbegrijpelijke beslissingen doen ons de vraag luidop stellen.

"Is dit onkunde of is het onwil? De onbegrijpelijke beslissingen doen ons de vraag luidop stellen. “Ze wéten dat dit rood is”, zegt VAR-coördinator Christophe Dierick over die fase. Toch werd er niet opgetreden. Wat is hier dan aan de hand?"

"De elleboogstoot van Club Brugge-speler Buchanan was een overduidelijke rode kaart, daar is vriend en vijand het over eens. Hoe kan het dat dit anders beoordeeld werd door de scheidsrechters? Wat bezielde de VAR om niet tussen te komen? En waarom vroeg de scheidsrechter de hulp van de VAR niet toen hij de bebloede lip van Gift Orban zag?"

Falen KBVB

"Enkele uren na zijn dramatische optreden in Brugge moest videoref Kevin Van Damme al opnieuw optreden als VAR tijdens een andere wedstrijd. Komende zondag is hij gewoon opnieuw actief in de competitie. Rien Vanyzere, afgelopen zondag VAR-assistent in Brugge, mag enkele dagen later ook weer aantreden tijdens een halve finale in de beker."

"Dit bewijst des te meer het falen van het management en zelfs van de raad van bestuur van de KBVB. Voor de leiding van de arbitrage - die over onvoldoende kennis van zaken beschikt - lijkt er duidelijk weinig gebeurd. Dat is een (nieuwe) slag in het gezicht van de club en onze stakeholders."