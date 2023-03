Van der Poel kende "vlekkeloze" voorbereiding op seizoen, maar "zit nog niet op beste niveau"

Van der Poel gaf in een videoboodschap, verspreid door z'n team Alpecin-Deceuninck aan enkele media, meer informatie over de voorbije weken, sinds hij wereldkampioen werd in het veld in Hoogerheide.

"Het is niet zoals vroeger dat je daarna nog in een cross even kan genieten van die regenboogtrui", sprak hij. "Ik reed geen cross meer, maar de focus ging meteen naar de klassiekers. De rustperiode was kort, voor ik het wist was ik opnieuw aan het trainen voor mijn wegcampagne."



Van der Poel verbleef de voorbije weken in het hoogtehotel in Denia. "Die stage verliep vlekkeloos", zegt hij nog. "Ik heb alles perfect kunnen afwerken wat ik wou doen op trainingskamp en daar ben ik heel blij mee. Ik weet wel dat ik altijd nog wat competitie nodig heb om echt super te zijn. Dat is altijd zo geweest."