Rani Rosius treurt absoluut niet om 4e plaats op EK: "Ik heb nog tijd genoeg"

Voor het eerst sinds de Europese titel van Kim Gevaert in 2007 haalde België nog eens de finale van de 60 meter.

Niet alleen Rani Rosius, maar ook Delphine Nkansa haalden de top 8, allebei met een persoonlijk record. Rosius werd 4e in 7"15, Nkansa 6e in 7"19.

"Na de halve finales zat ik kapot. Ik wist niet dat ik dit nog in mijn mars had", sprak Rosius. "Ik had wat last van mijn hamstrings, maar ik kende totaal geen stress voor de finale."

"Ik ben superblij met mijn nieuwe toptijd. Ik denk niet dat we gaan slapen vannacht. het wordt een nachtje adrenaline."

Dat Rosius net naast een medaille greep, maakt haar weinig uit. "Ik ben 22, ik heb tijd genoeg", weet ze. "We pakken het stap per stap aan en dan komen we misschien ooit op het podium terecht. We bekijken het op lange termijn."

"Een vierde plaats: wie had dat durven te zeggen? Echt heel leuk. Nu ben ik niet meer enkel het meisje van Instagram", lacht Rosius.