De metamorfose van Tim Wellens door de ogen van zijn vrouw: "Zag aan tafel dat hij veranderd was"

1. Nieuwe ploeg

De verandering van lucht sloeg meteen aan. "Tim is in een totaal nieuwe omgeving terechtgekomen, met een nieuwe staf, nieuwe ploegmakkers en nieuwe gewoontes. Dat werkte meteen motiverend voor Tim."

"Maar hij had geen uitdagingen meer bij Lotto en ook de resultaten vielen de voorbije jaren wat tegen. Met goede resultaten was Tim waarschijnlijk heel zijn carrière bij Lotto gebleven, maar nu was vertrekken de beste oplossing."

2. Nieuwe rol

Naast een dienende rol mag Wellens ook in heel wat klassiekers voor eigen rekening rijden. Zoals morgen in de Strade Bianche. "Tim heeft me niet gezegd dat hij wil winnen in Siena. Zulke ambities houdt hij sowieso liever voor zichzelf. Maar het zou wel een heel mooie beloning zijn voor al het werk van afgelopen winter."

"Bij Lotto was Tim elke keer de kopman als hij aan de start van een koers stond. Daardoor had hij meer stress, vooral in de Belgische klassiekers", merkte zijn vrouw Sophie.

3. Nieuwe coach

Voor Wellens was het belangrijk om een klik te vinden met zijn nieuwe coach. "Ze hebben veel samengezeten en gediscussieerd over verschillende dingen om een goede band te smeden. Nu verloopt de samenwerking geolied."

"Dat was niet gemakkelijk. Van den Bosch was na al die jaren bijna een tweede vader geworden voor Tim", zegt Sophie.

4. Nieuwe diëtist

Dat is bij UAE Team Emirates anders. "Tim wordt nu begeleid en bijna dagelijks opgevolgd door een diëtist uit de ploeg. De voorbije jaren was dat niet zo."

"Vroeger had Tim de gewoonte om te eten totdat hij genoeg had. Veel belang hechtte hij toen niet aan zijn voeding."

5. Nieuw wondertje

Last but not least: in september is Wellens voor het eerst vader geworden, van een zoontje Victor.

"Tim heeft nu als vader een extra verantwoordelijkheid naast de koers. Dat maakt hem gelukkig en zorgt voor extra knaldrang in koers."

Al is een kleine baby in huis niet altijd ideaal voor de nachtrust. "Tim heeft sowieso minder rust. We waken erover dat hij niet té veel energie steekt in Victor, want dat kan vermoeiend zijn", zegt Sophie.

"Het zou mooi zijn als Tim deze lente een mooie klassieker wint. Dan kan hij onze kleine Victor meenemen op het podium."

Victor is trouwens niet genoemd naar Wellens' ex-ploegmakker Victor Campenaerts. "Het is een eerbetoon aan Tims grootvader, die ook Victor heet."