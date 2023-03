Courtois verschalkt met knullige owngoal, Barcelona pakt bekerbonus tegen Real Madrid

Barcelona had zich vooraf de underdogrol aangemeten, want het moest het zonder scherpschutter Robert Lewandowski en Pedri stellen tegen Real Madrid.

Real had geen problemen met zijn status als favoriet en had snel zijn doelpuntje beet, maar Karim Benzema werd teruggefloten voor buitenspel.

Aan de overzijde telde de openingstreffer wel. Ferran Torres, de vervanger van Lewandowski, vond Franck Kessié, die de plek van Pedri had ingenomen. De Ivoriaan zag zijn schot via Courtois, Militao en Nacho Fernandez in doel verdwijnen.

Real Madrid probeerde wel orde op zaken te stellen, maar het was Barcelona dat gevaarlijker was op de counter. Kessié zag de 0-2 afwijken op zijn ploegmaat Ansu Fati.

Barcelona heeft zo een mooie bonus beet voor de terugwedstrijd op 5 april in Camp Nou. Tussendoor staan de Spaanse rivalen ook in de competitie nog eens tegenover elkaar.