Patrick Goots ziet Antwerp al bijna in bekerfinale: "Als ze op voorsprong komen, is het voor 99,9% zeker"

"Ik geef Antwerp 60% kans op kwalificatie", windt Patrick Goots er geen doekjes om. Nochtans verloor Antwerp een maand geleden de heenmatch met 1-0, door een late goal van Union-verdediger Nieuwkoop.



"Maar Union zit nu toch wat in een mindere periode, terwijl Antwerp goed bezig. Oké, het is niet het sprankelende voetbal van in het begin van het seizoen, maar we pakken toch veel punten."

"Antwerp moet voluit voor de aanval kiezen. Ik verwacht dat de 12e man - in een volle Bosuil - de ploeg naar de overwinning zal stuwen."

Offensief rust wel veel gewicht op de schouders van Vincent Janssen. "Ekkelenkamp scoort weinig en Balikwisha heeft ook niet meer die supervorm van voor de winterstop. Kerk doet het nu wel een beetje, maar veel zal toch van Janssen moeten komen. En op stilstaande fases is er Alderweireld."



"We hebben 1 zekerheid: als ze voorkomen, winnen ze in 99,9% procent van de gevallen."



