Michael Van der Plaetsen ziet EK indoor als eerste test voor Nafi Thiam: "We hebben al stappen gezet"

Nafi Thiam dropte eind vorig jaar een klein bommetje toen ze aankondigde dat ze haar coach van vele jaren, Roger Lespagnard, inruilde voor Michael Van der Plaetsen. De Sportvrouw van het Jaar hoopt dat een nieuwe wind haar naar nog hogere toppen kan stuwen.



"In het begin was het een beetje aanpassen", geeft Van der Plaetsen toe. "Maar stap voor stap hebben we toch wat andere accenten kunnen leggen."

De belangrijkste verandering die haar nieuwe coach doorvoerde, is haar ervan overtuigen België in te wisselen voor Zuid-Afrika tijdens de wintermaanden.



"Het is een totaal andere sfeer dan trainen in de regen in Luik. Hier schijnt altijd de zon, dus je kunt al veel vroeger op het seizoen op kwaliteit trainen."

"Het klimaat zorgt er ook voor dat je veel sneller herstelt van kleine kwaaltjes. Nafi heeft enkele zware jaren achter de rug, met veel kampioenschappen. Bovendien is ze geen 23-24 jaar meer. Op die leeftijd kun je een grotere belasting aan op training. Het is belangrijk dat we haar fit en gezondheid krijgen bij de start van 2024, een olympisch jaar."