Gehoord in De Tribune: "Echt uitkijken naar Fernando Alonso in de Aston Martin"

"Pas toen Vettel heropleefde na zijn beslissing om te stoppen, kwam de auto echt tot zijn recht. En met de komst van Alonso zal het team echt in gang geschoten zijn."

"De voorbije seizoenen hebben we nooit de echte waarde van de Aston Martin gezien", vult Kris Wauters aan. "Vettel was bij momenten uitgeblust en ploegmaat Lance Stroll kan aan een stuur draaien, maar hij blijft een verwend rijkeluiszoontje."

"Op het eind van vorig seizoen had Aston Martin al laten zien dat er muziek in zit. Met een ontspannen Vettel achter het stuur, presteerde het team sterk."

"Het zal geen toeval zijn dat Alonso nu voor het team rijdt", opent Sam Dejonghe in onze F1-special van De Tribune. "Ze zullen hem overtuigd hebben met de nodige stats."

Sebastian Vettel (35) zette er vorig seizoen een punt achter, maar Fernando Alonso weet van geen ophouden. De 41-jarige Spanjaard, wereldkampioen in 2005 en 2006, kruipt dit jaar in een Aston Martin. Een auto die hoge ogen gooide tijdens de wintertesten.

"Alonso drijft een auto snel tot de limiet"

"Gelukkig is er nog zo iemand als Fernando Alonso", gaat Kris Wauters voort. "Die geeft altijd alles. Er is ook geen man die in de eerste bochten zo veel plaatsen goedmaakt als hij."



"Alonso is de oudste van het pak en toch lijkt hij nog altijd op een jonge snuiter uit de Formule 3."



Sam Dejonghe: "Spektakel verzekerd met Alonso, die net als Max Verstappen een machtig gevoel heeft voor grip."

"Hij kan een auto ook meteen tot de limiet drijven. Dat verkort het proces ook om een auto te ontwikkelen. Daarom is Alonso zo waardevol voor een team", weet de Porscherijder zelf.



Wauters: "Ik kijk echt uit naar Alonso in de Aston Martin. Ook omdat hij weet dat hij tot veel meer in staat is dan de twee wereldtitels die op zijn palmares staan."

"Op zijn 41e heeft Alonso nog niets aan snelheid ingeboet. Straf."