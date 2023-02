Waarom worden profvoetballers zo vaak verdacht van seksueel geweld? "Geen normale emotionele ontwikkeling"

Benjamin Mendy, Ronaldinho, Mason Greenwood, Dani Alves, Thomas Partey en nu ook Achraf Hakimi. De lijst van topvoetballers die recent zijn opgepakt voor seksueel geweld en verkrachting is lang.

Tine Vertommen is niet alleen ex-zwemster, maar ook criminologe. Ze specialiseert zich in grensoverschrijdend gedrag in de topsport.

"Je leest inderdaad vaker over dit zaken in de media, maar we weten niet of het ook effectief vaker gebeurt, want er zijn geen cijfers over", zegt ze in De Wereld Vandaag.



"Sinds de #metoo-beweging is het maatschappelijk debat rond seksueel geweld toegenomen. Voetbal is een sector waar veel schijnwerpers op staan, dus zodra een voetballer erbij betrokken raakt, komt het sneller in de media dan als het bij een anoniem persoon gebeurt."