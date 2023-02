Van Rossom baalt na "gemiste kans" voor Belgian Lions: "Maar hun project is zeker nog niet afgelopen"

De Belgian Lions zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het WK basketbal. Volgens ex-Lion en topspeler Sam Van Rossom is dit een gemiste kans, maar hij gelooft wel dat het WK halen in de toekomst zeker tot de mogelijkheden behoort voor België. "Vroeger was het een utopie, maar het doel wordt almaar realistischer", vindt Van Rossom.

"Het doet nu precies nog meer zeer, omdat we er toch nog nooit zo dicht bij geweest zijn." We bespeuren toch lichte ontgoocheling in de stem van Sam Van Rossom na de uitschakeling van de Belgian Lions voor het WK.

"Het is jammer. Elke kwalificatiefase waarin je niet doorgaat, voelt altijd wel aan als een gemiste kans natuurlijk." Maar Van Rossom denkt wel dat er stappen gezet zijn. Dankzij de nieuwe kwalificatieformule waren de Lions door de eerste ronde geraakt en deden ze tot gisteren nog mee voor een WK-ticket. Daar bleek een groep met onder meer Letland, Servië en Griekenland te sterk. "We wisten natuurlijk dat het heel moeilijk ging worden met topland Servië erbij. En dan begin je na te denken over bepaalde details en wedstrijden die verloren werden in de eerste fase."

"We hebben het laten liggen tegen de Letten"

Van Rossom denkt dat het sleutelmoment van deze campagne lag tijdens het tweeluik tegen Letland. "Die matchen hebben we met weinig punten verschil verloren." Het zat op dat moment ook niet echt mee voor de Lions met veel blessures en spelers die er niet bij konden zijn. Maar geluk en het gebrek aan ervaring in de campagne wuift de speler van Valencia toch wat weg: "In het eerste window waren we wel op volle sterkte met de iets oudere garde en in het laatste window met meer jeugd." Dus daar lag het niet aan.

Ik denk dat het project van Dario Gjerja zeker nog niet ten einde is Sam Van Rossom

Nu is het misschien wel het moment gekomen om met een nieuw project te beginnen? "Ik denk zelfs dat er al moet gefocust worden op het volgende WK", stelt Van Rossom. " Want er zijn zeker mogelijkheden om erbij te zijn volgende keer."

Of dat met huidige coach Dario Gjerja is, is volgens Van Rossom een evidentie. "Ik denk dat Dario zijn project zeker nog niet ten einde is. Het is een heel goeie coach die het Belgische basketbal door en door kent." "En als je de resultaten bekijkt, ook al op het afgelopen EK, dan zijn die op zich wel heel goed. Deze campagne is misschien een gemiste kans, maar Gjergja verdient zeker extra krediet."

"We moeten profiteren van het systeem"