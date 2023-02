Louis van Gaal is geridderd door de Nederlandse voetbalbond: "Bedankt voor alles"

Van Gaal staat al meer dan 30 jaar garant voor succes. Hij wint prijzen met Ajax, Barcelona, AZ, Bayern München en Manchester United.



Drie keer krijgt de oud-speler van Antwerp Oranje onder zijn hoede. Hij miste het WK 2002, maar eindigde derde op het WK 2014. Zijn laatste kunststukje was de Wereldbeker in Qatar. Daar botste hij met Nederland in de kwartfinale op de latere kampioen Argentinië.



Gisteren werd hij door de Nederlandse bond in de bloemen gezet. Hij werd benoemd tot bondsridder "vanwege zijn verdiensten voor het Nederlandse voetbal in het algemeen en in het bijzonder vanwege zijn succesvolle rol als trainer/(bonds)coach van clubs in binnen- en buitenland, alsook het Nederlands elftal". Bondsvoorzitter Just Spee overhandigde de oorkonde.