Witse Meeussen verlaat Pauwels Sauzen-Bingoal en wordt prof bij opleidingsteam van Alpecin-Deceuninck

Meeussen, die op het WK in Hoogerheide nog brons pakte in zijn leeftijdscategorie, reageert alvast opgetogen op zijn overstap.



"Dit is een belangrijke stap voor mij. Ik had het gevoel toe te zijn aan iets nieuws. Dan is een transfer naar het team van de broers Roodhooft een stap voorwaarts", laat de jonge Belg weten.

"Zowel wat begeleiding als wat het wegprogramma betreft, kan ik hier mijn voordeel halen."



Hoewel Meeussen ook op de zomer wil mikken, blijft zijn focus wel op het veldrijden liggen. "Ik heb het voorbije seizoen stappen gezet en heb eindelijk opnieuw het gevoel dat ik erbij hoor."



"Bovendien haalde ik ook een constant niveau. Toch ben ik overtuigd dat ik ook in het veldrijden nog progressie kan maken."