5 lessen na F1-testdagen: Red Bull blaakt van vertrouwen, Aston Martin kriebelt Mercedes

Red Bull blaakt van het vertrouwen

Vorig jaar viel Verstappen nog uit in de openingsrace van het seizoen, maar aan een herhaling van dat scenario denken ze niet. Teambaas Christian Horner sprak zelfs over "de beste Red Bull ooit".

"Ik denk dat de auto heel goed werkt", zei de Nederlandse tweevoudige wereldkampioen. "Het is zeker een verbetering tegenover vorig jaar. Vorig jaar was de auto veel te zwaar, maar dat probleem is weggewerkt."

Het blijft uiterst moeilijk om grote conclusies te trekken op basis van de tijden op de F1-testdagen. Toch waren ze het in de paddock over één iets eensluidend eens: Red Bull is het te kloppen team.

Ferrari lijkt dichtste belager

Bij de snelle testrondes naderde Ferrari tot op 2 tienden (volgens de berekeningen) van Red Bull, maar hoe dicht sluipen ze als de lichten volgende week uitgaan in Bahrein? Ook teambaas Fred Vasseur zal in spanning afwachten.

De SF-23 is wat sneller geworden op de rechte stukken - vorig jaar het grote verschil met Red Bull - maar heeft wel aan snelheid ingeboet in de bochten. "We zoeken nog de "sweet spot"", gaf Leclerc nog mee.

De tweestrijd tussen Max Verstappen en Charles Leclerc lijkt een tweede hoofdstuk te krijgen in 2023, want Ferrari lijkt opnieuw de dichtste belager van de wereldkampioenen.

Doet Aston Martin beter dan Mercedes?

Of moeten ze bij Mercedes vooral over hun schouder kijken, want met Aston Martin lijkt er een nieuwe kandidaat voor de top 3 opgestaan. De Britse renstal oogde tijdens de testdagen heel sterk. "Ze hebben duidelijk een grote stap vooruitgezet", zei Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

De W14 lijkt de uitdaging met Red Bull nog niet aan te kunnen in de openingsrace, maar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft vertrouwen in de veerkracht van het team.

Kopzorgen voor McLaren

Net als vorig jaar was McLaren het zorgenkindje van de testdagen. Problemen met de remmen, problemen met de balans van de wagen, ... Dat mocht nieuwkomer Oscar Piastri aan den lijve ondervinden: op de 2e testdag stond hij dwars op het circuit na een spin.

Lando Norris probeerde zijn optimistische zelve te zijn, maar ook hij besefte dat het ook in 2023 niet eenvoudig zal worden om zijn eerste GP-zege te boeken. "We weten dat we nog veel werk hebben te verzetten", zei de Brit. "We zitten in een redelijke positie."

McLaren was in 2020 nog 3e, vorig jaar 5e en zal dit seizoen moeten opletten dat het niet nog meer naar achteren waait. "We hebben de doelen voor de seizoensstart niet gehaald, daar willen we ook gewoon eerlijk over zijn. Maar ik ben ook optimistisch over wat er in de pijplijn zit", zei teambaas Zak Brown.

"We willen nog steeds terug naar de kop van het veld, maar dat gaat nog wel even duren", was Brown realistisch. "We hebben werk te doen, want we moeten het tempo opvoeren."