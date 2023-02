Testdagen in Bahrein zijn afgevlagd: Red Bull claimt favorietenrol

clock 18:31

18 uur 31. Einde van de testsessie. Charles Leclerc (Ferrari) en Sergio Pérez (Red Bull) hebben zich in Sakhir (Bahrein) de snelste getoond tijdens de laatste testritten voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De Monegask reed 's morgens naar 1'31"024, de Mexicaan was in de namiddag goed voor 1'30"305. Pérez gaf in de namiddag de Britse zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes, +0"359) en de Fin Valtteri Bottas (Alfa Romeo, +0"522) het nakijken. Hij reed liefst 133 rondjes. Zijn tijd was de beste van de drie testdagen in Sakhir. Leclerc werd dit keer vierde. Wereldkampioen Max Verstappen kwam zaterdag niet meer de baan op. Over acht dagen gaat in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen van start. .