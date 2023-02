Tiesj Benoot trots op teamprestatie: "Heb mij nog nooit zo goed aan wedstrijdplan kunnen houden"

"Gisteren hadden we afgesproken om op de Lange Munte de koers een eerste keer in gang te steken. Vanaf dan wilden we steeds in het offensief zijn en de wedstrijd niet meer laten stilvallen." (lees verder onder de foto)

De laatste koers van Tiesj Benoot dateerde van 30 juli vorig jaar. Toen reed de Gentenaar de Clasica San Sebastian. Een zware val op training gooide nadien roet in het eten. Benoot timmerde gestaag aan de weg terug en vandaag voerde hij met Jumbo-Visma meteen een waar huzarenstukje op. De Nederlandse formatie stak de boel op meer dan 100 kilometer al in brand en controleerde vervolgens tot de finish. "Ik denk dat ik me nog nooit zo goed aan het wedstrijdplan heb kunnen houden als vandaag", vertelde Benoot.

"Zelf was ik - samen met Dylan (van Baarle) en Christophe (Laporte) - aangeduid als een van de renners die na de Molenberg mocht proberen weg te rijden", legde Benoot uit.



"We hebben vandaag bewezen dat we met meerdere renners de koers hadden kunnen winnen. Het is super dat het vandaag goed uitdraait, want we waren de enige ploeg die vanaf het begin op kop reed."



Stond Benoot met twijfels aan de start na een afwezigheid van zeven maanden? "Twijfels niet, maar de Omloop rijden als eerste koers is altijd spannend. Zeker als het dan zo lang geleden is. Ik kijk uit naar de komende weken."