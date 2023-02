Julian Alaphilippe grijpt eerste zege van het seizoen in Faun-Ardèche Classic

Naast de Omloop Het Nieuwsblad stond er in Frankrijk vandaag ook een stevige eendagskoers op het programma.

De Faun-Ardèche Classic schoof de renners zoals gewoonlijk de nodige klimkilometers voor de wielen. Spek voor de bek voor namen als Alaphilippe, Rui Costa, Higuita, Bardet en Skjelmose.



In tegenstelling tot vorig jaar hielden de favorieten zich in de openingsfase wél afzijdig. De vroege vlucht werd uiteindelijk in elkaar gebokst door oud-winnaar Rémi Cavagna en Valentin Ferron.



Op de voorlaatste klim van de dag hielden de twee vluchters het uiteindelijk voor bekeken. Julian Alaphilippe gooide de knuppel in het hoenderhok en kreeg enkel David Gaudu mee als medevluchter.



Het Franse duo trok zij aan zij richting de streep, waar uiteindelijk Alaphilippe duidelijk de snelste was.



Ploegbaas Patrick Lefevere keek ongetwijfeld met een brede glimlach mee.