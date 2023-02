Tiesj Benoot start met rugnummer 1: "Hebben 4 of 5 mannen die kunnen winnen in de ploeg"

"Ik heb het gevoel dat die val ook niet meer in mijn hoofd zit, zeker niet op training. Ik kom bijvoorbeeld niet met meer schrik de Teide af. En in de ene beachrace die ik heb gereden, had ik ook geen schrik. Maar ik daar pas echt op kunnen antwoorden morgen na de finish."

De laatste koers van Tiesj Benoot was de Clasica San Sebastian op 30 juli vorig jaar. Daar kwam hij ten val. Is hij extra gretig na 7 maanden zonder koers? "Ik heb gewoon veel zin om te koersen. Het zal misschien een beetje wennen zijn na al die maanden, maar dat is voor iedereen zo. Die eerste koers op de Vlaamse kasseien, dat is altijd een beetje een eerste schooldag."

"Ik kan niet wachten op een sprint tegen De Lie en Philipsen, maar de rest ook niet"

Benoot start morgen met nummer 1 op zijn shirt. "Dat is tof. We deden het vorig jaar goed met de ploeg, en Wout maakte het af. In zijn afwezigheid heb ik blijkbaar nummer 1 gekregen. De start is altijd speciaal voor mij omdat er veel vrienden en familie langskomen."



Geen Wout van Aert dus bij Jumbo-Visma, maar wel een sterke ploeg in de breedte. "We hebben niet de topfavoriet in de ploeg, maar wel verschillende kopmannen. We hoeven dus niet te controleren en ik denk wel dat we daar gebruik van kunnen maken. We hebben 4 of 5 renners die kunnen winnen, en dat heeft voor- en nadelen."

Het parcours is ook een beetje anders. "De aankomst is veel beter en de Molenberg is terug. Dat maakt ook een verschil. Dat is een scherprechter die terug is en dat maakt het iets makkelijker om de finale open te breken."



Bij welk scenario is Tiesj Benoot gelukkig? Hij kan niet te wachten op een sprint tegen Arnaud De Lie en Jasper Philipsen? "Nee, dat klopt. Maar de andere 180 renners uit het peloton ook niet. Ik wil een mooie, zware wedstrijd met een lange finale. En dat de beste mag winnen."

"Mijn ambities dit voorjaar? Elke wedstrijd die ik rijd, is belangrijk. Als ik er eentje kan winnen, zal het mooi zijn."