Jankovic (ex-KV Mechelen en ex-Standard) is bondscoach van China

Jankovic was de voorbije jaren aan de slag bij de Chinese nationale jeugdteams. Vorig jaar nam de Serviër al trainingstaken over bij de hoofdmacht van de nationale ploeg, maar nu neemt hij de touwtjes dus helemaal in handen.

Als bondscoach volgt Jankovic Li Xiaopeng op, onder wie de ploeg weinig succes kende en er niet in slaagde zich te kwalificeren voor het WK in Qatar. Dat moet nu beter. De kwalificatie voor het WK van 2026 via de Aziatische kwalificatiewedstrijden is een van zijn doelen. Eerst richt Jankovic zich met de Chinese voetballers vooral op de voorbereiding op de Asian Cup van dit jaar.

Jankovic is voor Belgische voetbalfans geen onbekende. Hij was als (assistent-)trainer in België een paar keer aan de slag bij Lokeren, KV Mechelen en Standard.