Het geheime strafschopwapen van Gent: "Mijn penalty's uit eerste nationale gingen ze wel niet analyseren"

Met de strafschoppen in het vooruitzicht tegen Qarabag haalde Hein Vanhaezebrouck zijn geheime strafschopwapen Céderick Van Daele van de bank. De 22-jarige verdediger kon bij Jong Gent al zes strafschoppen omzetten.

Maar een strafschop in de jeugdreeksen is nog iets anders dan een beslissende strafschop in de Conference League. "Voor mijn invalbeurt had de coach wel gevraagd of ik wou trappen", vertelde Van Daele. "Mijn antwoord? Baja, sowieso."

“Ik weet dat ik een penalty kan trappen en wil me hier bewijzen." Coach Vanhaezebrouck had niets anders verwacht. "Het is niet voor zijn schone ogen dat ik hem inbracht", lachte de trainer op de persconferentie.

Van Daele koos er zelf ook voor om de beslissende de trappen. "Ik kon kiezen tussen de 3e en de 5e penalty. Ik voelde me beter bij de 5e. Ik had wel stress – hartslag heel hoog – maar ik was heel blij toen ik hem binnen schoot.“

Van Daele koos voor zijn favoriete hoek, zonder twijfelen. “Ik denk niet dat ze mijn penalty’s gingen analyseren van in eerste nationale”, lachte hij.



Toch had de jonge verdediger niet meteen door dat hij Gent naar de volgende ronde had getrapt. "Ik was zo gefocust dat ik even niet zeker meer wist dat het de beslissende was", zei hij. "Toen ik plots iedereen achter mij zag staan, kon ik vieren."