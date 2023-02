De sterren die fonkelen voor Omloop Het Nieuwsblad: grijpt De Lie of Pidcock zijn kans?

***

Na imponerende sprintzeges in de Ster van Bessèges en in Classica Communitat Valenciana, zijn alle ogen gericht op Arnaud De Lie. De Belgische sprintbom barst van het vertrouwen na al 3 overwinningen in het prille seizoen.

Ook Tom Pidcock krijgt drie sterren achter zijn naam. De Brit moet - in tegenstelling tot in het veld afgelopen winter - aan de streep in Ninove geen rekening houden met Van Aert en Van der Poel. Een buitenkansje voor de renner van Ineos.