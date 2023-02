België boven in Europa! Belgische coëfficiënt op weg naar absolute recordhoogte

Het belangrijkste cijfertje van het voetbaljaar: de Belgische coëfficiënt in Europa. Wij volgen de situatie dit seizoen van dichtbij op. Zo is ons land opnieuw zeker van een rechtstreeks Champions League-ticket in 2024. En met 4 Belgische ploegen in de 1/8e finales zijn we dit seizoen ook nog op weg naar een absolute recordhoogte.