Hoe Ives Serneels van 2023 geen "verloren jaar" wil maken: "Jongeren kansen geven en meer creëren tegen topteams"

Na 2-1-winst tegen zowel Italië als Zuid-Korea mochten de Belgische vrouwen gisteren tegen gastheer Engeland om de eindzege op de Arnold Clark Cup spelen.

"We zijn daar op een echte kampioen gebotst", geeft bondscoach Ives Serneels toe na de 6-1. "Het is misschien raar om te zeggen over een tegenstander, maar het was mooi om te zien, dat voetbal van Engeland: power én technisch en fysiek vermogen. Ze zijn nog sterker geworden na hun Europese titel."

De match werd gespeeld voor de ogen van 27.000 supporters. Het hielp de Red Flames ook om de ontgoocheling van het gemiste WK door te spoelen. Serneels heeft de blik al richting de toekomst gewend.

"Dat gemiste WK biedt ook een opportuniteit. We hebben een jaar om nieuwe mensen in de groep in te passen en hen op internationaal niveau bezig te zien. Dat is een van onze belangrijkste doelstellingen."



"We zullen af en toe nog wel eens met onze kop tegen de muur botsen - zoals tegen Engeland - maar we willen die talenten meer kansen geven."