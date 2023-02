Red Flames beginnen met winst in Arnold Clark Cup dankzij late goal van Tessa Wullaert

De Arnold Clark Cup is een vierlandentoernooi dat georganiseerd wordt door de Engelse voetbalbond. Naast het gastland nemen aan de tweede editie ook België, Italië en Zuid-Korea deel.

In hun 1e wedstrijd namen de Red Flames het vandaag op tegen oude bekende Italië. Op het EK van vorig jaar troffen de 2 landen elkaar nog in de groepsfase, toen met een plek in de kwartfinales als inzet.

En net als toen trokken de Belgische vrouwen ook vanavond aan het langste eind. Op het kwartier maakte de 19-jarige Marie Detruyer (OHL) in haar 3e interland haar 1e doelpunt voor de nationale ploeg na een één-tweetje met De Caigny.

Italië voerde mondjesmaat de druk op en kwam na de pauze langszij, toen Giugliano scoorde. De Red Flames overleefden vervolgens een offensiefje van de Italianen, om dan zelf toe te slaan in de slotfase.

De onvermijdelijke Tessa Wullaert, net voorbij het uur ingevallen, werd in het straatje gestuurd en werkte oog in oog met de Italiaanse doelvrouw beheerst af met een overhoeks schot. Voor Wullaert was het al haar 72e interlandgoal.