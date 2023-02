Red Flames grijpen naast eindwinst op Arnold Clark Cup na pandoering tegen Engeland: "Wet van sterkste"

clock 21:13

21 uur 13. Hattrick tegen gastland? Voor de derde keer in minder dan een jaar tijd staken de Red Flames het Kanaal over. Na de verloren oefenmatch tegen “The Lionesses” in juni vorig jaar (3-0) volgde het EK, en nu is er de Arnold Clark Cup. De Red Flames kregen een uitnodiging voor de tweede editie van dat oefentoernooi – genoemd trouwens naar (wijlen) Sir Arnold Clark, een Schotse zakenman wiens bedrijf hoofdsponsor is. De organisatie is in handen van de Engelse Voetbalbond FA. Op het minitoernooi troffen ze al Italië en Zuid-Korea, twee pittige tegenstanders. Toch presteerden de Flames al uitstekend. In de eerste twee wedstrijden triomfeerde het steeds met 2-1. Woensdag gaan de Belgische vrouwen voor de hattrick tegen het gastland Engeland. .