Twee op twee voor Red Flames op Arnold Clark Cup: ook Zuid-Korea gaat voor de bijl

Drie dagen na de match tegen Italië moesten de Red Flames zondag opnieuw aan de bak in de Arnold Clark Cup. Dit keer was de tegenstander Zuid-Korea, de nummer 20 van de wereld bij de vrouwen.

Bondscoach Ives Serneels had zijn elftal op 10 posities gewijzigd: Lemey, Deloose, Colson, Vanhaevermaet, Philtjens, Wijnants, Missipo, Ampoorter, Eurlings, Van Kerkhoven en Wullaert verschenen aan de aftrap.

Het experimentele elftal moest al na 10 minuten achtervolgen. Lee Geum-Min zette de Koreaanse vrouwen op voorsprong. Na waarschuwingen van Van Kerkhoven, Wullaert en Wijnants was het uiteindelijk Wullaert die vlak voor de rust voor gelijkmaker tekende: de 1-1-ruststand was verdiend.

In de 2e helft ging België op zoek naar de zege. Wullaert trof eerst nog de lat, maar op het uur was het toch raak toen de ingevallen De Caigny een corner in doel gleed. Op een schuchtere doelpoging van Zuid-Korea na kwam die 2-1 niet meer in gevaar.

De Red Flames spelen woensdagavond in Bristol de finale tegen gastland en Europees kampioen Engeland.