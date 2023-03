De strijd om een handvol punten: wie neemt de rode lantaarn over van Williams?

Vechten voor de kruimels. Bij staartteams Alfa Romeo, Williams, AlphaTauri en Haas is een plekje in de top 10 van een race al goud waard. Wie lost Williams in 2023 af als rode lantaarn? Een overzicht.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas: 10 overwinningen, 67 podiumplaatsen Zhou Guanyu: 6 punten, 8e als beste prestatie

Vorig jaar

Met een Ferrari-motor onder de kap vloog Alfa Romeo in het begin van het seizoen. In de openingsrace in Bahrein stonden Valtteri Bottas en debutant Zhou Guanyu meteen in de top 10. Ook in de volgende 6 races kon Bottas punten sprokkelen. Een veelbelovende start, die geen vervolg kreeg. Integendeel, het ging steil bergaf. In de laatste 11 races verzamelden ze amper 4 punten. Toch kon Alfa Romeo nog net Aston Martin van de 6e plek in de constructeursstand houden. En nu? De blik van Sauber, dat voor zijn laatste seizoen als Alfa Romeo staat, is al op 2026 gericht. Dan gaat het samen met Audi de uitdaging van de nieuwe motorregels aan. De gloednieuwe CEO Andreas Seidl, voormalig teambaas van McLaren, moet die overgang in goede banen leiden. Tot dan moet Seidl samen met "team representative" Alessandro Alunni Bravi het vertrek van teambaas Frédéric Vasseur naar Ferrari opvangen. Een stevige terugval zoals op het einde van vorig seizoen vermijden wordt de prioriteit.

Valtteri Bottas en Zhou Guanyu.

AlphaTauri

Yuki Tsunoda: 44 punten, 44 races Nyck de Vries: 2 punten, 1 race

Vorig jaar Amper 35 punten. Verder kwam AlphaTauri vorig seizoen niet, zijn slechtste resultaat in de laatste drie seizoenen. In de eerste vier races waren Pierre Gasly en Yuki Tsunoda wel nog in de top 10 te vinden, maar dat bleek steeds moeilijker. Terwijl Gasly in Bakoe wel nog zijn beste resultaat boekte met een 5e plek, kon Tsunoda in de laatste 16 races amper één keer in de punten eindigen. En nu? Toch behield het Italiaanse zusterteam het vertrouwen in Tsunoda, die na het vertrek van Gasly naar Alpine het team zal moeten leiden. Met Nyck de Vries, kampioen in de Formule 2 en Formule E, krijgt hij alvast een ambitieuze ploegmaat naast zich. Kan AlphaTauri met het weinig ervaren duo beter doen dan de 9e plek?

Yuki Tsunoda.

Haas

Kevin Magnussen: 1 podiumplaats, 1 polepositie Nico Hülkenberg: 1 polepositie

Vorig jaar Hoe dramatisch de inval van Rusland in Oekraïne ook is, voor Haas bleek het een zegen. Het Amerikaanse team kon de banden met zijn Russische sponsor en Nikita Mazepin doorsnijden en haalde Kevin Magnussen na één jaar aan de zijlijn terug. De Deen maakte meteen indruk met een 5e plek in de openingsrace in Bahrein, pakte punten in 5 andere races en sloeg iedereen met verstomming met de polepositie in Sao Paulo. Prestaties die zijn jonge ploegmaat Mick Schumacher niet kon evenaren: de Duitser werd op het einde van het seizoen opzijgeschoven. En nu? Haas, in 2021 nog het staartteam, heeft een stevige stap voorwaarts gezet en wil met een ervaren duo aan het stuur oprukken naar het middenveld. Magnussen krijgt met Nico Hülkenberg een heel ervaren rijder naast zich. De Duitser, die uitkwam voor Williams, Force India en Renault, eindigde in 181 races evenwel nooit op het podium en wil dat pijnlijke record ongetwijfeld kwijtspelen.

Nico Hülkenberg maakt zijn comeback.

Williams

Alex Albon: 2 podiumplaatsen, 201 punten, 44 races Logan Sargeant: debuutseizoen

Vorig jaar Misschien maar goed dat wijlen Frank Williams, de oprichter van het ooit zo machtige Williams, het seizoen 2022 niet meer heeft meegemaakt. Met amper 8 punten eindigde de Britse renstal troosteloos laatste. Teambaas Jost Capito en technisch directeur FX Demaison, die voor een kentering moesten zorgen bij Williams, werden dan ook bedankt voor bewezen diensten. En nu? De Amerikaanse eigenaars Dorilton Capital haalden geen kleine garnaal om Williams weg te krijgen van de laatste plek. James Vowles, 13 jaar lang het strategische genie van Mercedes, moet de gloriedagen terugbrengen. Met Alex Albon heeft de Britse teambaas alvast een rijder waarop hij kan rekenen. De Red Bull-junior bleek vorig seizoen een kleine houvast voor het team. Of rookie Logan Sargeant ook al zijn duit in het zakje zal doen, moet nog blijken.

Alex Albon.

F1-grid 2023 Red Bull Max Verstappen (Ned) Sergio Perez (Mex) Ferrari Charles Leclerc (Mon) Carlos Sainz (Spa) Mercedes Lewis Hamilton (GBr) George Russell (GBr) McLaren Lando Norris (GBr) Oscar Piastri (Aus) Alpine Esteban Ocon (Fra) Pierre Gasly (Fra) Aston Martin Fernando Alonso (Spa) Lance Stroll (Can) Alfa Romeo Valtteri Bottas (Fin) Zhou Guanyu (Chi) AlphaTauri Yuki Tsunoda (Jap) Nyck de Vries (Ned) Haas Kevin Magnussen (Den) Nico Hülkenberg (Dui) Williams Alex Albon (Tha) Logan Sargeant (VS)