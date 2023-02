"De stem van het voetbal": legendarische commentator John Motson (77) overleden

Legendarische stem en kraag

50 jaar lang dé stem van het voetbal op de Britse openbare omroep. John Motson heeft heel wat supportersharten sneller doen slaan in zijn rijke carrière.

Op zijn palmares: 10 WK's, 10 EK's, 29 FA Cup finales en ontelbare Premier League-wedstrijden. Zo leverde hij ook commentaar bij de beslissende treffer van Eden Hazard in de FA Cup finale van 2018 tegen Manchester United.

Zijn laatste wedstrijd was de finale tussen Crystal Palace en West Bromwich Albion in mei 2018. Motson zag toen Rode Duivels Christian Benteke en Nacer Chadli invallen.

De Engelsman stond bekend om zijn typische kraag, die hij steeds droeg tijdens zijn analyses voor Match of the Day. Ook was hij de stem van het populaire spel FIFA. Vanaf FIFA 96 was hij steeds van de partij, met uitzondering van de edities in 2006 en 2007.