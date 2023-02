WB veldrijden 2023-2024: Franse Troyes is nieuwkomer op kalender, geen New York of Londen

Een eerste opvallende wijziging op de kalender is de toevoeging van het Franse Troyes. De stad organiseerde nooit eerder een WB-manche, al wordt er wel al jaren een veldrit voor de Coupe de France georganiseerd.

Er zal volgend seizoen ook maar één manche in de VS worden georganiseerd. Fayetteville valt zoals verwacht af. Een WB-cross in New York zal nog niet voor volgend jaar zijn, ondanks interesse van de UCI.

Ook Londen en München waren pistes die de UCI verkende, zo sprak UCI-directeur Peter Van Den Abeele nog in De Tribune, maar ook zij worden volgend seizoen nog niet aangedaan.

Dublin en Benidorm - die vorig jaar een succesvolle eerste editie kenden - zijn er zoals verwacht opnieuw bij. Ook Dendermonde, Namen en Hoogerheide - waar dit jaar het WK plaatsvond - hebben opnieuw een plekje op de kalender.

Naast Fayetteville zijn de andere afvallers Tabor, Beekse Bergen, Besançon en Overijse. In Tabor wordt volgend jaar het WK georganiseerd, de klassieker in Tsjechië zal nadien wellicht terugkeren op de WB-kalender.

Bij de mannen was Laurens Sweeck afgelopen seizoen de primus. Hij won het eindklassement en was de beste in Maasmechelen en de Beekse Bergen. Bij de vrouwen was Fem van Empel eindwinnares, ze won ook zeven manches.