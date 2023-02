UCI over de Wereldbeker veldrijden: "Geen discussie over Hoogerheide, onderhandelen over New York"

Met Adrie van der Poel als een van de gangmakers. "Hij steekt hier hart en ziel in om alles in veilige omstandigheden te laten verlopen. Dat vergt tijd, voorbereiding en energie, maar dat doet hij."

Ook Hoogerheide is een winnaar, maar vorige week werd duidelijk dat de toekomst van de traditionele Wereldbeker-cross onzeker is. Verliest de Nederlandse cross zijn plekje?

"Dit was weer een WK zoals voor de covidperiode. Helaas is er maar één winnaar, maar de sport wint zeker en vast."

"Het was een supermooi WK en er was geen vijandigheid", jubelde Peter Van den Abeele, topman van de UCI, in onze studio.

Over het exacte aantal kijklustigen in Hoogerheide zijn verschillende versies, maar ze stonden rijen dik in Nederland voor het WK. In een opperbeste sfeer.

"Kalender wordt vrijgegeven op 24 februari"

Door het WK was Hoogerheide dus geen WB-cross dit seizoen. Maar wat met 2023-2024? De kalender zou normaal vrijgegeven worden vorige week, maar dat is niet gebeurd.

"Dat wordt gedaan aan de vooravond van de Omloop (vrijdag 24 februari). Er zijn nog enkele heikele punten die moeten worden opgelost."

"Benidorm en Dublin waren dit seizoen meevallers en met Flanders Classics zetten we stappen vooruit."

"Er is altijd discussie over het aantal wedstrijden. Ik vind dat het er niet te veel zijn, maar we moeten blijven uitbreiden naar grote steden en de klassiekers moeten we behouden."

Wat met de crossen in de VS in het begin? "Fayetteville was ontgoocheld met het kleine deelnemersveld en ik denk dat we volgend seizoen wellicht maar 1 wedstrijd in de VS hebben."

"Of dat dan nog zin heeft? Het maakt de trip minder lang voor de renners en de kostprijs gaat naar beneden."