Flanders Classics: "Veldrijden in New York? Niet lopen voor we kunnen stappen"

Trekt de veldritcaravaan van Benidorm en Val di Sole naar Londen of München binnenkort? Het klinkt als een avontuurlijke roadtrip door Europa.

Als het van UCI-directeur Peter Van Den Abeele afhangt, wordt het binnenkort realiteit. Meer zelfs, hij zou graag de oceaan oversteken naar Amerika.



Na het WK veldrijden in Hoogerheide zei Van Den Abeele in de studio van Sporza dat Londen of München in de toekomst mogelijke bestemmingen zijn voor de wereldbeker. En met New York wordt volgens Van Den Abeele zelfs al onderhandeld.



Bij Flanders Classics, dat voor de UCI de wereldbeker organiseert, stond de telefoon meteen roodgloeiend. Veldrijden in Central Park?



"Ik heb veel telefoons gekregen over het New York-verhaal en het klopt dat er uit vele hoeken interesse is (voor wereldbekermanches), maar ik denk dat we eerst moeten consolideren wat we hebben", nuanceerde de CEO van Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel, in De Tribune.