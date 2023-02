Gelijk prijzengeld voor vrouwen en mannen in alle voorjaarskoersen van Flanders Classics

Het Closing the Gap-project van partners Flanders Classics en KPMG schakelt nog een versnelling hoger. In alle voorjaarskoersen die in de portefeuille van organisator Flanders Classics zitten, wordt de prijzenpot voor mannen én vrouwen even groot. "We willen het goeie voorbeeld geven."

Het Closing the Gap-project werd in 2020 opgestart en wil stap per stap de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wielersport wegwerken. Het grote doel: de verdere professionalisering van de wielersport bij de vrouwen. Vorig jaar werd al een belangrijke stap gezet: Flanders Classics en partner KPMG trokken het prijzengeld van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen op tot gelijke hoogte met de prijzenpot van hun mannelijke collega's. "Dit jaar wordt er opnieuw een grote sprong voorwaarts genomen door het prijzengeld van álle Flanders Classics-voorjaarswedstrijden gelijk te stellen", melden de betrokken partijen. Dat gaat om de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. "Met deze nieuwe mijlpaal bevestigen Flanders Classics en KPMG hun vernieuwd engagement in het Closing the Gap-project."

"We geven het goeie voorbeeld, maar dit is onderdeel van het geheel"

"3 jaar geleden hadden we die langetermijnstrategie al aangekondigd: in 2023 wilden we het prijzengeld voor alle voorjaarskoersen gelijk trekken en als je dat zegt, moet je dat ook doen", licht Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) toe. "Voor ons is het een kers op de taart, een onderdeel van een groter geheel. We zijn al bezig geweest met de upgrade van de startgelden, het verbeteren van onze wedstrijden en meer media-aandacht en uitzenduren." "Maar je kunt niet achterblijven met het prijzengeld en we willen laten zien dat dit het momentum is. We willen het goeie voorbeeld geven." "Vroeger werd vrouwenwielrennen door organisatoren beschreven als een kost, vandaag is het een investering." "We willen vernieuwend zijn en we willen de eerste van onze klas blijven. En zo denk ik dat andere organisatoren wel verplicht zullen zijn om te volgen."

De Ronde van Vlaanderen is een Monument en dan heb je 50.000 euro prijzengeld voor de mannen en de vrouwen. De winnaar krijgt 20.000 euro. Bij de andere wedstrijden, een categorie lager, is dat iets minder. Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics)

Van Den Spiegel organiseert met Flanders Classics 6 voorjaarskoersen en benadrukt dat er "nog veel stappen" gezet moeten worden om tot "een duurzaam businessmodel voor het vrouwenwielrennen" te komen. "Deze sport wordt populair. Er is een nieuwe generatie, vrouwenwielrennen spreekt aan en de verhalen staan perfect op zichzelf. Het heeft een onafhankelijke toekomst." Over welke cijfers praten we eigenlijk? "De Ronde van Vlaanderen is een Monument en dan heb je 50.000 euro prijzengeld voor de mannen en de vrouwen. De winnaar krijgt 20.000 euro." "Bij de andere wedstrijden, een categorie lager, is dat iets minder. Dat zijn niet de vetpotten, het is een surplus. Voor onze 6 koersen is dat zo'n 400.000 euro."

"Het gaat over meer dan enkel geld"

“Gelijke beloning voor vrouwen gaat over meer dan enkel geld”, zegt KPMG Head of Sales & Marketing Stefanie Pauwels. "Het heeft ook een enorme symbolische waarde." "Extra middelen zijn een stap richting de beste omstandigheden voor vrouwelijke wielrenners, zowel financieel als sportief." "Zo kunnen ze steeds beter hun ambitie waarmaken om fulltime hun vaardigheden aan te scherpen, te excelleren en voluit te gaan voor een sportcarrière." "Het initiatief leidt ook tot een sneeuwbaleffect: we zien effectief dat andere organisaties wereldwijd het voorbeeld van Flanders Classics Women volgen, zoals de Tour de France, mee dankzij onze steun.”

De vrouwen bij de start van de Ronde van Vlaanderen vorig jaar.

TV-uitzendingen en dagen voor de jeugd