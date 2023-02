Ben Hermans over de lange weg terug na 'long Covid': "Niets lukt meer"

2022 was een rampjaar voor Ben Hermans. "Ik heb vorig jaar in februari Covid gekregen en sindsdien lukt er niets meer", zegt de 36-jarige Hermans aan de start van de 3e rit van de UAE Tour, uitgerekend naar Jebel Jais.

"Ik kan niet meer recupereren, heb moeilijkheden met van alles en nog wat. Ik hoop hier die moeilijke periode achterwege te kunnen laten en weer een beter gevoel te krijgen."



Maar ook dat gaat niet van een leien dakje. "Ik heb geen idee wanneer ik weer de oude zal zijn. Vorig jaar dacht ik in de zomer, dan in het najaar, ... Uiteindelijk is het er nooit van gekomen."

"Ik ben blij dat ik hier al 2 ritten ben doorgekomen met een goed gevoel. Ik hoop hier een stap vooruit kan zetten en ik toch nog een fatsoenlijk seizoen kan rijden."

Hermans weet nog niet hoe zijn (laatste?) seizoen er zal uitzien. "Ik vermoed hierna Coppi e Bartali en dan Romandië. Maar niets is zeker. Een grote ronde is sowieso uitgesloten."