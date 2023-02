Evenepoel is nieuwe leider in UAE Tour, maar jarige Rubio is het échte feestvarken op Jebel Jais

De bergrit naar Jebel Jais had in de 3 vorige edities met Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Tadej Pogacar 3 kleppers als winnaar opgeleverd.



Edward Planckaert had ongetwijfeld niet de ambitie om zich bij dat rijtje te voegen, toen hij met 3 andere jongens vanaf de start aanviel. Maar de ambitie om veel punten te sprokkelen voor de zwarte trui voor de tussensprints kon hij wel waarmaken, tot afgrijzen van de twee Bardiani's waarmee hij op pad was.



Het verleden leerde ons dat de beklimming naar Jebel Jais altijd pas in de laatste hectometers beslist werd. Het was dus logisch dat de favorieten het werk schuwden in de finale.



Einer Rubio had wel zin in een avontuur van ver. Hij leek een vogel voor de kat, want 11 kilometer op de brede, winderige wegen voorop rijden, dat was toch kamikaze?



Maar het waren de toppers die ter pletter stortten. UAE (voor Adam Yates), Bahrain (voor Pello Bilbao) en Ineos (met leider Luke Plapp) lieten het aan Soudal-Quick Step. Alleen waren de helpers van Remco Evenepoel niet sterk genoeg om de jarige Rubio van zijn eerste profzege ooit te houden.



Evenepoel sprintte wel nog met verbluffend gemak naar de 2e plaats, die hem alsnog de leiderstrui oplevert. Zijn voorsprong op Plapp is nu 7 seconden.