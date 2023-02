Rode Remco Evenepoel hinkt op 2 gedachten na 2e plaats: "Was de snelste, maar hadden geen geluk"

10 koersdagen heeft Remco Evenepoel al de regenboogtrui mogen dragen (in de ploegentijdrit reed hij met een gewoon tenue), maar richting Jebel Jais kwam hij dicht bij een eerste individuele zege als wereldkampioen.

"Misschien heb ik wel gemengde gevoelens", geeft Evenepoel toe na zijn 2e plaats, na aanvaller Einer Rubio. "Ik heb in de sprint getoond dat ik de rapste van de groep was."

"Maar helaas hadden we geen geluk, want Pieter (Serry) en Louis (Vervaeke) reden allebei lek op de klim. Zo konden we ons plan niet tot uitvoering brengen."

"Het was de bedoeling dat Pieter zo lang mogelijk op kop zou rijden en dat Louis en Mauro (Schmid) dan een lead-out zouden doen naar de laatste bocht, zodat de anderen al op de limiet zouden zitten bij de sprint."

"Maar we hebben die jongen van Movistar (Rubio) laten gaan. Hij kreeg al snel 50 seconden "cadeau", al heeft hij het toch ook knap gedaan."

"Jammer, want ik had wel vertrouwen in mijn sprint. De voorbije weken hebben we veel getraind op mijn explosiviteit in de sprint."

"Tactisch hebben we het goed gedaan, we mogen zeker niet klagen na 3 dagen. Uiteraard gaan we deze rode trui nu verdedigen. De wind zal de komende dagen wellicht geen factor meer spelen, dat is al meegenomen. En voor de rest: genieten."