Servais Knaven begint aan voorjaar in vrouwenpeloton: "Dit is zeker geen stap achteruit"

Na meer dan tien jaar in de volgwagen van Team Sky/INEOS is Servais Knaven begonnen aan een nieuw avontuur in het vrouwenwielrennen. Een avontuur met veel uitdagingen en een sterk familiaal karakter.

Net als bij de mannen komt het vrouwenpeloton dezer dagen flink onder stoom. Zaterdag is er de Omloop Het Nieuwsblad en afgelopen weekend was er al de Ronde van Valencia. Daar schitterde onze landgenote Justine Ghekiere (26) voor AG Insurance - Soudal Quick Step door onverwacht de eindzege te pakken. Een leuk begin voor de nieuwe ploeg van Servais Knaven.

Vrouwenwielrennen staat eigenlijk in zijn kinderschoenen. De evolutie moet stap voor stap gebeuren. Servais Knaven

Knaven is sportief en technisch directeur bij de ploeg en heeft er zelf al heel wat drukke dagen opzitten. "Zeker in het begin van het seizoen moet ik van alles doen. We zijn ook een nieuwe ploeg. Dat gaat dan van materiaal tot de wedstrijdkalender." In vergelijking met het mannenwielrennen is het vrouwenwielrennen hetzelfde en tegelijk helemaal anders, vergelijkt de Nederlander. "Ik kan natuurlijk veel meenemen van al die jaren bij INEOS, maar voor mij is dit toch ook een mooie uitdaging." "Vrouwenwielrennen staat eigenlijk in zijn kinderschoenen. Dat weten we allemaal. De evolutie moet stap voor stap gebeuren, want soms zie je dat dingen te snel willen gaan en dat loopt niet goed."

Geen stap achteruit

Sommige mensen zien in de nieuwe job van Servais Knaven een degradatie. Van de rijkste ploeg ter wereld bij de mannen naar een continentaal team bij de vrouwen. Servais Knaven zelf is het daar niet mee eens. "Nee, dat vind ik denigrerend. Ik zie het niet als een stap achteruit. Ik oefen nu een functie uit met meer verantwoordelijkheid" "Het is heel mooi om iets uit te bouwen en te zien waar dat project kan uitkomen. Dat is het mooiste dat er is. We hebben grote ambities."

Family Business

Voor Servais Knaven is het project van AG Insurance - Soudal Quick Step ook family business. Zijn vrouw Natascha den Ouden is de eigenaar en grote baas van het team. En zijn vier dochters rijden in de blauw witte uitrusting. Britt bij de eliteploeg. Senne, Mirre en Fee voor de opleidingsploeg. "Het is misschien wel begonnen als een familieproject in 2018", lacht Knaven. "Maar ondertussen zijn we een professioneel team." "Het gaat thuis natuurlijk vaak over wielrennen, maar ook wel over de vriendjes van mijn dochters. We proberen zo weinig mogelijk over wielrennen te praten."



Doelstellingen in 2023