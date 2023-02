3 jaar geleden nog strandwacht, via Zwift nu revelatie in het vrouwenpeloton: wie is Justine Ghekiere?

Het ongelooflijke verhaal van profrenster Justine Ghekiere (26) heeft er sinds afgelopen weekend een prachtig hoofdstuk bij. Als strandwacht aan zee werd ze bijna per toeval renster en klopte ze nu drie jaar later fenomeen Annemiek van Vleuten. Sporza zocht haar dinsdag op en zag kleine oogjes en een brede glimlach.

Het plan was om dinsdagmorgen mee te trainen met de ploeg voor de klassiekers, maar Justine Ghekiere moet eerst nog even bekomen van haar ongelooflijke weekend. In de Ronde van Valencia won ze totaal onverwacht de eindzege. Meteen haar allereerste profzege. "Ik probeer te bekomen, maar het is moeilijk", lacht ze. "Ik denk dat ik van zondag op maandag maar een uurtje heb geslapen. Ik was blij dat ik twee uur op het vliegtuig zat om even rust te hebben. Zoveel berichten." "Normaal ging ik vandaag mee verkennen voor de Omloop Het Nieuwsblad, waarvoor ik op de reservelijst sta. Maar de ploegleiding heeft gezegd dat ik best nog even wat extra rust."



Renster geworden "dankzij" corona

Het verhaal van Justine Ghekiere is er een zoals je er weinig leest. Tenzij in scenario's voor films en series misschien.

Drie jaar gelden combineerde ze een job als redder aan zee met die van personal trainer in een fitnessclub. De coronacrisis veranderde alles voor haar. Opeens moest de fitnessclub dicht en zocht Ghekiere een manier om zich uit te leven. Ze begon op de rollen te fietsen. "In die periode heb ik meegedaan aan een wedstrijd op Zwift waarbij je zoveel mogelijk kilometers moest fietsen. Omdat ik schrik had om op de laatste dag nog te verliezen, heb ik 12u gefietst." "Ik won, maar de organisatie vertrouwde de uitslag niet. Ik werd gediskwalificeerd. Pas nadat ik mijn hartslaggegevens en wattages heb doorgestuurd, geloofden ze me."

"Dat is wie ik ben: als ik iets in mijn hoofd haal, dan ga ik er helemaal voor."

Pas toen ze mijn waardes vergeleken met echte profrensters, begon ik het te geloven. Justine Ghekiere

Als beloning voor haar prestatie tijdens de Zwift-wedstrijd mocht Justine Ghekiere een inspanningstest doen bij EnergyLab en daar geloofden ze bijna hun ogen niet toen de resultaten op het scherm kwamen. "Ze vertelde me dat ik met mijn waardes mee zou kunnen in het profpeloton. Pas toen ze me ook de waardes van echte profrensters toonden, begon ik het te geloven." "Zo ben ik in het vrouwenwielrennen beland. Sindsdien is alles veranderd en dit is nu helemaal mijn ding. Ik ben super gelukkig."

Trainingsbeest

De voorbije twee jaar groeide Justine Ghekiere in haar rol als profrenster. Dit jaar zit ze bij AG Insurance - Soudal Quick-Step bij een nieuw team, met veel ambitie.

Dat het in de Ronde van Valencia meteen raak zou zijn voor het eindklassement, zag niemand aankomen.

"Het eindklassement was eigenlijk geen doel. Ik wou wel vanaf de eerste dag voor de bolletjestrui gaan. Door de koerssituatie is het anders gelopen en werd ik eindwinnares, maar op het moment dat ik over de finish reed, wist ik dat zelf nog niet."

Van Vleuten is extreem, maar ik ben ook een trainingsbeest. Justine Ghekiere

In de eindstand hield Ghekiere haar eigen kopvrouw Ashleigh Moolman en koerskanibaal Annemiek van Vleuten af. Die laatste was de voorbije twee edities de beste in Valencia. "Dat moet je wel in perspectief zien", blijft Ghekiere bescheiden. "De Ronde van Valencia was niet het grote doel voor Van Vleuten. Als je ziet dat ze twee dagen voor Valencia nog in Colombia zat, zegt dat wel veel. Als ze echt op haar top is, is zij een ander verhaal." "Wat Van Vleuten doet is buiten categorie. Extreem zelfs een beetje. Maar ik ben ook wel een trainingsbeest." "Mensen vragen me nu of mijn seizoen al geslaagd is, maar ik wil net voor meer gaan. Zo ben ik en het team werkt fantastisch samen."



Focus op Waalse klassiekers en grote rondes

De volgende grote afspraak voor het vrouwenpeloton is zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad. Waarschijnlijk start Justine Ghekiere niet. Ze staat op reservelijst van haar ploeg.

"Justine is een talent, dat merk je vanaf het moment dat ze op haar fiets stapt", zegt haar ploegleidster Jolien D'hoore. "Ze is heel gedreven en wil altijd meer, maar haar grootste kwaliteiten liggen in het klimmen."

"Ze trapt heel hoge wattages per kilo en heeft een grote motor, dat zagen we al op training. Eigenlijk moeten we haar constant afremmen. Ze wil

telkens meer trainen, maar rusten is ook heel belangrijk."

In de Waalse klassiekers moet ze proberen om voor de finale weg te rijden, dan kunnen we een tactisch spel spelen met de ploeg. Jolien D'hoore -ploegleidster