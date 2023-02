Thiam bevestigt deelname aan EK indoor: "Perfecte kans om mijn vorm te testen"

Vorig jaar sloeg Nafi Thiam het indoorseizoen nog over, maar in Istanbul zal de olympische kampioene zevenkamp wel present tekenen. Ze verdedigt er haar Europese titel op de vijfkamp.

Voor Thiam, die enkele maanden geleden met Michael Van der Plaetsen een nieuwe coach nam, wordt het een eerste test. "Ik ga niet liegen. Na al deze maanden hard werken ben ik benieuwd om te kijken waar ik sta", vertelt ze.

"Daarom ga ik me mengen in het plezier en deelnemen aan de vijfkamp in Istanbul. Ik zie het als de perfecte kans om mijn vorm te testen, terwijl ik ook waardevolle feedback zal verzamelen voor het outdoorseizoen."

Thiam stoomde zich in Zuid-Afrika klaar en dat deed deugd, vertelt ze. "Het was leuk en het heeft ook mijn ogen geopend. Ik ben niet specifiek voorbereid op een vijfkamp indoor, aangezien ik me nog aanpas aan een nieuwe trainingsroutine."

"Maar ik ben heel trots op het werk dat ik er al heb ingestoken en ik ben benieuwd hoe zich dat zal vertalen in mijn lopen, springen en werpen."

Of ook Noor Vidts naar Istanbul afreist, is nog onduidelijk. De Europese vicekampioene van 2019 miste het BK indoor afgelopen weekend met griep.