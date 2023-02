De tactiek van Soudal-Quick Step in de ploegentijdrit: Serry in het wiel van Evenepoel

Op dag 2 van de UAE Tour staat vandaag een ploegentijdrit van 17,3 km in Khalifa Port op het programma. Een korte tijdrit en dat is ideaal voor de ploeg van Soudal-Quick Step volgens ploegleider Klaas Lodewyck.

"We hebben een ploeg die heel sterk is op een korte inspanning. Eergisteren hebben we nog hard getraind en hebben we geprobeerd om de tijdrit te simuleren. Dat zag er goed uit, dus de jongens mogen vertrouwen hebben."

Toch denkt Lodewyck niet dat zijn ploeg voor de overwinning moet gaan. De ploegleider heeft andere doelen gesteld voor zijn team. "We willen zo dicht mogelijk in de buurt van onze concurrenten eindigen. Vooral de tijd van Adam Yates en UAE houden we in het oog", zei hij voor de waaierslag van maandag. "Als we weinig tot geen tijd verliezen, hebben de jongens het goed gedaan."

Je staat liever op kop dan dat je achtervolgt. Dan kan je op een rustigere manier koersen. Klaas Lodewyck

Lodewyck gelooft dat de ploegentijdrit de UAE Tour kan bepalen. De ex-renner weet dat wie aan kop staat na de TTT, sterk in het voordeel is aangezien die tactischer kan koersen. "Je staat liever op kop dan dat je achtervolgt. Dan kan je op een rustigere manier koersen." (lees voort onder de video)

Serry als slachtoffer van Evenepoel

Op het parcours in Khalifa Port kon nog niet getraind worden, het is immers militair terrein. Toch vindt Lodewyck dat geen probleem aangezien het parcours niet technisch is en het over brede wegen loopt. Het parcours zal dus niet bepalend zijn, wel de sterkte van de renners. "Een ploegentijdrit is heel hard afzien terwijl je de perfectie probeert te benaderen. Het wordt namelijk beslist op details", weet Lodewyck.

Een van die details is de volgorde van renners in een ploegentijdrit. Dat is zeer belangrijk, maar geen staatsgeheim bij de ploeg van Remco Evenepoel. "We hebben een volgorde opgemaakt waarin de sterkste tijdrijders elkaar opvolgen." "Evenepoel zal de start voor zijn rekening nemen, gevolgd door Serry, Schmid, Vervaeke, Van Lerberghe en Merlier."

We verwachten niet dat Serry in dezelfde tijd de finish haalt. Hij zal zich waarschijnlijk stuk rijden in het wiel van Remco. Klaas Lodewyck