De interne jacht bij Jumbo-Visma: "Ze mogen alles winnen, maar Van Aert is de man van de Monumenten"

Het Vlaamse openingsweekend past niet in hun planning, vanaf de Strade Bianche (zaterdag 4 maart) spelden Wout van Aert en Mathieu van der Poel weer een rugnummer op. In onze special van De Tribune kwam het duo uiteraard uitgebreid aan bod en dan is ook Tadej Pogacar altijd dichtbij.

De sterkste ploeg? Het is deels een semantische discussie, maar voor José De Cauwer lijkt dat label toch op de rug van Jumbo-Visma te kleven. "Laat ons zeggen dat zij de standaard zijn", oppert onze analist in De Tribune. Het voorjaarsblok is nog sterker geworden dankzij Dylan van Baarle. "Maar toch concludeer ik dat het ook voor Jumbo-Visma moeilijk is om de voorjaarsmonumenten te winnen", vindt Karl Vannieuwkerke. "Wout van Aert heeft Milaan-Sanremo (2020) gewonnen, maar daar houdt het voor hem op." "In zijn hoofd moet dan ook spelen dat er dringend iets bij moet. "Ik word ouder en als ik mijn erelijst wil stofferen, dan is dit het moment om de Ronde of Roubaix te winnen.""

Het wordt voor Van Aert tijd om die Monumenten te winnen. Het is echt niet de bedoeling dat Van Baarle Roubaix nog eens wint. José De Cauwer

"Klopt", herhaalt De Cauwer zijn stelling die hij al eerder deelde. "Het wordt voor Van Aert tijd om die Monumenten te winnen. Het is echt niet de bedoeling dat Van Baarle Roubaix nog eens wint." "Die anderen mogen alles winnen, van de Omloop tot Gent-Wevelgem. Maar als het om die twee koersen gaat, dan zal Van Aert toch de man zijn." "Hij heeft al zoveel gegeven voor de ploeg, onder meer in de Tour met Jonas Vingegaard. Daarom zal hij eisen: die twee koersen zijn voor mij." "Ik had het idee dat Van Aert een betere renner is dan Tom Boonen. Completer. Hij heeft dingen gedaan die we van Boonen niet gezien hebben." "Maar als je naar het palmares van Boonen kijkt, is dat nog mijlenver weg van wat Van Aert heeft gedaan!"



Wout van Aert won Milaan-Sanremo in de zomer van het coronajaar 2020.

"We zijn veeleisend geworden, maar de zomer is onvoorspelbaar"

Onze commentatoren werpen nog een factor op: komende zomer wordt Wout van Aert voor de tweede keer vader. "Die zomer is onvoorspelbaarder", schat Vannieuwkerke in. "Misschien wordt hij wel papa tijdens de Tour. Zal hij dan vertrekken?" "Het WK ligt kort na de Tour, dan kun je ook geen 3 weken voluit gaan of je gaat als een uitgeperste citroen naar dat WK. Die onzekerheden zorgen ervoor dat het voorjaar voor Van Aert nog belangrijker is." "We zijn veeleisend geworden", beseft onze commentator. "Als hij de E3 of Gent-Wevelgem wint en geen Ronde of Roubaix, dan kun je moeilijk spreken van een spetterend voorjaar. Terwijl heel veel coureurs hun voorjaar dan geslaagd is." "Door koersen als de Omloop te skippen, bevestigt hij zelf wat wij hier zeggen. Alleen de belangrijke koersen zijn van tel."



"Van der Poel is op hetzelfde punt gekomen als Van Aert"

Een weide, grindwegen, kasseien of Vlaamse hellingen: waar Wout van Aert ook gaat of staat, vrijwel overal komt hij Mathieu van der Poel vroeg of laat tegen. Zal zijn kwetsbare rug deze keer standhouden? "Als je bekijkt hoe hij rondvloog in Hoogerheide...", pikt Karl Vannieuwkerke snel in. "Daar kreeg zijn rug het harder te verduren dan straks op de weg. Ik weet niet of we daar dus veel rekening mee moeten houden." José De Cauwer trekt een parallel tussen de tweeling. "Ik ben ervan overtuigd dat Van der Poel op hetzelfde punt gekomen is als Van Aert." "Hij was al naar het WK gekomen met de gedachte: het wordt stilaan tijd om wereldkampioen te worden, want zoveel tijd heb ik niet meer. Toen kwam hij dat met die lastige pubers tegen."

De rug zal in orde blijven. Ook voor hem geldt: hij koerst weinig, dus daar waar hij zal starten, zal hij willen winnen. José De Cauwer over Mathieu van der Poel

"Ik heb uit goeie bron vernomen dat hij alles aan het relativeren is. Maar ik denk dat we een sterk gemotiveerde Van der Poel zullen zien, die meer dan core stability alleen zal doen." "De rug zal in orde blijven. Ook voor hem geldt: hij koerst weinig, dus daar waar hij zal starten, zal hij willen winnen." "Roubaix speelt in zijn hoofd", weet Vannieuwkerke. "En voor de rest die erelijst verder aandikken." "Hij en Van Aert ontlopen elkaar maar 1 keer, in Gent-Wevelgem. Dat is een koers die Mathieu om een of andere reden niet aanspreekt." "Misschien ziet hij de traditie van die koers niet in, maar die is er wel degelijk. Maar voor de rest: vuurwerk verzekerd."

Na het veldritverhaal volgt nu het hoofdstuk op de weg.

"Als ik met Pogacar naar de Tour wil, dan zou ik hem zeggen om de Ronde niet te rijden"

En dan is er nog Tadej Pogacar: zijn debuut van vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen smaakt naar meer en de Sloveense kannibaal wil dit jaar winnen. "Ik vreesde dat we hem niet zouden terugzien in Vlaanderen na zijn 2e plaats in de Tour. Ik kus mijn beide handjes dat hij wel zal starten", stelt Karl Vannieuwkerke. José De Cauwer plaatst een kanttekening als voormalig ploegleider: "Als ik met hem naar de Tour wil, dan zou ik zeggen dat hij de Ronde niet moet rijden." "Maar ik lees dat hij nu naar Parijs-Nice wil omdat hij de Tirreno al gewonnen heeft. Als je zo over wielrennen kunt denken, hoe gemakkelijk moet het dan niet zijn?"