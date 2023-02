Christel Herremans over (r)evolutie in het wielrennen bij de vrouwen: “Professioneler dan ooit, maar gaat soms te snel”

“Vrouwen, vertrekt!” Met de Omloop komende zaterdag start ook het wielerseizoen bij de vrouwen bij ons. Voor Christel Herremans is het haar tweede jaar als manager bij het Amerikaanse team EF Education-Tibco, de ploeg van Brits toptalent Zoë Backstedt. Herremans zit al decennia in het wielrennen en zag een kleine revolutie in de vrouwenkoers de voorbije jaren. “Of dit de meest aangename periode in het vrouwenwielrennen is? De meest professionele, vooral dat.”