"In hun huidige vorm zou het een stunt zijn als Liverpool Real Madrid uitschakelt"

"Het is geen finale avant-la-lettre, wel een strijd tussen 2 ambulances", verwijst Peter Vandenbempt naar de hoge blessurelast bij beide teams.



Liverpool mist Thiago Alcantara, Luis Diaz en Ibrahima Konaté en kon maar net op tijd jongens als Virgil van Dijk, Joel Matip en Joe Gomez recupereren. Bij Real Madrid zijn al zeker Toni Kroos en Aurélien Tchouameni out.



"De grote vraag is: wie is het mínste in vorm van de twee?"

"Ik vind dat Liverpool er toch nog een paar slagen erger aan toe is dan Real", zegt Aster Nzeyimana. "De club is in complete crisis, dat kun je niet overschatten."

"Bij Liverpool schort er zoveel meer aan de ploegen dan enkel die blessures. Iedereen beseft nu dat ze de ploeg hadden moeten vernieuwen - het hele middenveld om te beginnen."

"Maar Klopp heeft vastgehouden aan de jongens die hem zover gebracht hebben. Dat is menselijk. Maar alle verhalen zijn eindig. Alex Ferguson nam bij Manchester United ook om de zoveel jaar afscheid van een generatie."

"Ze hebben uiteindelijk wel Mané laten gaan (naar Bayern München), maar nu blijkt dat ze met Salah de verkeerde een dik nieuw contract hebben gegeven. Die keuze draait voorlopig verkeerd uit."