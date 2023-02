Coach en ploegmaats steken De Ketelaere hart onder de riem na nieuwe misser: "It's coming"

Ook op de Instagram-pagina van De Ketelaere stak de Portugees Rafael Leão hem een hart onder de riem. "It's coming", schreef zijn mede-aanvaller onder de reeks foto's van de wedstrijd tegen Monza. En dat herhaalde Leao ook nog eens in zijn IG- story. (lees voort onder foto voor reactie coach)

De ex-speler van Club Brugge was na de wedstrijd duidelijk boos op zichzelf, maar werd meteen getroost en opgepept door zijn ploegmaats. Dat toonde De Ketelaere met foto's op zijn Instagram omarmd door Diaz en Leao én een rood en zwart hartje.

Charles De Ketelaere kreeg tegen Monza een halfuur van coach Stefano Pioli. De Rode Duivel kon de Milanese voorsprong verdubbelen, maar faalde van dichtbij in de rebound op een schot van Sandro Tonali .

Coach Stefano Pioli wilde niet te zwaar tillen aan de gemiste kans van zijn zomeraanwinst. "Hij heeft gewoon een goal nodig", zei de Italiaanse coach weinig verrassend. "Hij is nog heel jong en had gehoopt om al meer te doen voor het team. Een doelpunt zou zo veel betekenen voor hem."



"Hij krijgt kansen, dus het doelpunt zal wel komen, daar ben ik zeker van. Hij heeft de kwaliteiten, maar hij moet gewoon in zichzelf blijven geloven", voegde Pioli er nog aan toe.