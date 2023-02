Messias is de verlosser voor Milan in Monza, bijrol voor trio Belgen

Monza, de club die in handen is van voormalig Milan-eigenaar Silvio Berlusconi, moest tegen de Rossoneri het spel ondergaan in de 1e helft. De bezoekers werden op het halfuur beloond voor hun goeie intenties, toen Junior Messias vanuit de draai uithaalde met zijn linker: 0-1.

In het vervolg van de wedstrijd kon Milan, met Divock Origi aan de aftrap, niet meer scoren. Het was zelfs Monza dat gevaarlijk was: een uithaal van Ciurria caprioleerde via doelman Tatarusanu ei zo na in doel.

In het laatste halfuur kregen ook Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers nog hun kans bij de bezoekers. Allebei hadden ze de mogelijkheid om in het slot voor de bevrijdende 0-2 te zorgen, maar allebei kregen ze de rebound van Tonali niet onder controle.