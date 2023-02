Marco Odermatt verovert nu ook de wereldtitel op de reuzenslalom

Marco Odermatt had eerder op het WK in Frankrijk al de wereldtitel op de afdaling op zijn naam geschreven. Dat was toen een verrassing, want de Zwitser is meer een specialist van de (reuzen)slalom.



Odermatt moest als rugnummer 1 naar beneden. Twee jaar geleden was dat ook zo en toen ging het mis. Nu zette hij een degelijke tijd neer, die hem uitzicht gaf op minstens een medaille.



Maar in zijn tweede run deed Odermatt nog wat beter. Marco Schwarz, de beste na de eerste run, kon als allerlaatste nog spelbreker zijn voor het goud. Uiteindelijk werd het "slechts" brons voor Schwarz, waardoor Oostenrijk nog altijd wacht op een eerste titel op dit WK. Loic Meillard maakte als nummer 2 het Zwitserse feestje compleet.



Komend weekend wordt het WK skiën in Méribel-Courchevel afgesloten met de slalomwedstrijden bij de mannen en de vrouwen.