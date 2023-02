Zwaar verdict voor Marc Hirschi: luitenant van Pogacar 2 maanden aan de kant met armbreuk

Het is niet alleen rozengeur en maneschijn voor UAE. Marc Hirschi kwam in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve ten val. De 24-jarige Zwitser brak daarbij zijn arm en moet zo noodgedwongen twee maanden aan de kant blijven staan. Dat is ook minder goed nieuws voor Tadej Pogacar, die met Hirschi de komende weken een belangrijke luxeknecht moet missen.