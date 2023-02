2e koersdag, 2e zege: Tadej Pogacar blaast ook iedereen weg in de Ruta del Sol

In de Jaen Paraiso maandag had Tadej Pogacar er al weinig twijfel over laten bestaan dat hij afgelopen winter niet heeft zitten lanterfanten. In de eerste rit van de Ruta del Sol overtuigde de Sloveense kannibaal de laatste twijfelaars.



Het was Tim Wellens die op de laatste klim de rode loper uitrolde voor Pogacar. Santiago Buitrago deed nog een moedige poging om hem te volgen, maar de ogen van de Colombiaan waren groter dan zijn buik.



Buitrago viel terug naar een achtervolgende groep met daarbij de Spaanse rondehoop Carlos Rodriguez, Enric Mas en Mikel Landa. Toen Mas door een lekke band wegviel, was ook het laatste sprankeltje hoop op een terugkeer op Pogacar vervlogen.



Met meer dan een halve minuut voorsprong finishte hij in Santiago de la Espada, waardoor hij meteen ook een forse basis legt voor de eindzege in de Ruta del Sol. Pogacar heeft nu 4 koersdagen op een rij gewonnen, want hij sloot 2022 af met winst in de Tre Valle Varesine en de Ronde van Lombardije.