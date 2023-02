Scott Parker zag een "dapper" Club Brugge tegen Benfica: "Er was meer durf dan in de competitie"

"Op vlak van toewijding stonden we er vanavond"

Over teleurstelling of de pijnlijke individuele fouten was er na Club Brugge-Benfica weinig te horen bij Scott Parker. "Ik ben heel trots op mijn team", opende hij zijn betoog.



Durf. Dat was het codewoord bij Parker de voorbije weken. "En ik zag vanavond meer durf dan in de Belgische competitie. Vorige week zag ik dat al (tegen Union), zeker in het begin van de wedstrijd."

"Op vlak van toewijding stonden we er vanavond. We moesten dapper zijn aan de bal tegen een heel goede tegenstander, en waren dat ook."



"In de eerste helft konden we echt dreigen", ging hij verder. "Defensief stond het ook goed. Natuurlijk zijn er mindere momenten, maar daar gingen we goed mee om. Er was dan ook nog dat afgekeurde doelpunt, dat zijn dingen die afhangen van details."



"Na de rust is de wedstrijd beslist door individuele fouten. Ook offensief was het in de tweede helft minder goed, dat moeten we nu analyseren hoe dat komt."



"Ik ben hier nu vijf weken en begin de nodige automatismen en gewoonten te zien in dit team. Dat moeten we meenemen naar de competitie."