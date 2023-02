Hein Vanhaezebrouck beschermt Davy Roef: "Er stonden nog spelers op het terrein"

"Onze start was heel goed. We waren als enige ploeg gevaarlijk, maar vergaten te scoren. We hadden moeten rusten met een voorsprong", begint Hein Vanhaezebrouck zijn verhaal van de wedstrijd.

"Die penalty vond ik te onnozel voor woorden. De VAR moest de hoofdscheidsrechter echt overtuigen om de bal op de stip te leggen. Maar goed, Davy pakte de strafschop."



Niet veel later ging Roef in de fout. Qarabag kon scoren na een misser van de Gentse doelman. "Ik trapte slecht uit, ik trapte half in de grond", legt de keeper uit. "Qarabag pikte de bal rond de middenlijn op en speelde het perfect uit."

"Hij trapte ongelukkig uit, maar er stonden nog spelers op het terrein", sust Vanhaezebrouck. "Spijtig genoeg maakte Qarabag er wel 1-0 van."

"Probleem is dat we dan op ons tandvlees zaten", gaat de coach voort. "Naar het einde toe werd het overleven voor ons en dan is 1-0 nog best oké."

"Als we volgende week winnen, doen we dat liefst met 2 doelpunten verschil. Dan kunnen we verlengingen vermijden, want in het weekend erop volgt een match tegen Club Brugge."