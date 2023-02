Davy Roef van held naar stakker in Gentse nederlaag bij Qarabag

KAA Gent neemt een kleine nederlaag mee van zijn Europese verplaatsing naar Qarabag in Azerbeidzjan. Davy Roef pakte een (discutabele) penalty, maar lag even later wel aan de basis van de 1-0. Na de match nam Hein Vanhaezebrouck zijn doelman in bescherming: "Er stonden nog spelers op het terrein."

Qarabag - KAA Gent in een notendop:

Sleutelmoment: na onopzettelijk hands van Torunarigha legt de referee de bal op de stip voor Qarabag. De thuisploeg mist, maar neemt wel de regie in handen. Man van de match: Davy Roef krijgt nog eens een kans onder de lat van Gent en onderscheidt zich op de strafschopfase. Een slechte uittrap van de doelman luidt de 1-0 in. Opvallend: geen enkel team is dit seizoen al komen winnen op het terrein van Qarabag. En in het verleden verloren Anderlecht en Club Brugge er met 1-0. Gent gaat zijn reeksgenoten achterna. Reactie: Davy Roef: "Ik was te snel weg op de penalty. Gelukkig heb ik schoenmaat 48,5."

Hong laat vroeg openingsdoelpunt liggen

Qarabag is geen klinkende naam in Europa, maar dit seizoen heeft het al knappe dingen laten zien in de Europa League en in de Champions League-voorrondes. Hein Vanhaezebrouck had zijn spelers gewaarschuwd voor onderschatting. Dat deden ze niet. KAA Gent schoot goed uit de startblokken en had al snel moeten scoren, maar Hong miste van dichtbij. Ook Castro-Montes kon uithalen. Na een mooie actie van de jonge Orban - hij legde 3 tegenstanders in de luren - trapte hij op doel. De spelers van Qarabag gooiden zich met succes in de baan van het schot. Zo ging KAA Gent met 0-0 de rust in.

Roef pakt penalty, Roef leidt 1-0 in

Bij KAA Gent kreeg Davy Roef nog eens een kans onder de lat. Hij moest zich snel onderscheiden in de tweede helft. Omdat de aanvallers van Qarabag wakker waren geschoten. En omdat de videoscheidsrechter had opgeroepen voor (onopzettelijk) hands van Torunarigha. Roef pakte de penalty met z'n benen. Het bleef 0-0, maar Qarabag had wel bloed geroken. Toen Roef een bal slecht had uitgetrapt, kreeg hij de rekening gepresenteerd. Leandro Andrade werkte knap af: 1-0. Vanhaezebrouck probeerde het tij nog te keren met een drievoudige wissel, maar het bracht geen zoden aan de dijk. Gent mocht blij zijn dat de Albanese linksbuiten Xinxha op de lat knalde. In de toegevoegde tijd hield Roef de Franse dribbelkont Zoubir nog van de 2-0. Volgende week komt de nummer 1 van Azerbeidzjan op bezoek in Gent. De Belgische bekerwinnaar zal nog vol aan de bak moeten in de 1/16e finales van de Conference League. (scrol omlaag voor de reacties)

Vanhaezebrouck beschermt Roef: "Er stonden nog spelers op het terrein"

"Onze start was heel goed. We waren als enige ploeg gevaarlijk, maar vergaten te scoren. We hadden moeten rusten met een voorsprong", begint Hein Vanhaezebrouck zijn verhaal van de wedstrijd. "Die penalty vond ik te onnozel voor woorden. De VAR moest de hoofdscheidsrechter echt overtuigen om de bal op de stip te leggen. Maar goed, Davy pakte de strafschop."

Niet veel later ging Roef in de fout. "Hij trapte ongelukkig uit, maar er stonden nog spelers op het terrein", sust Vanhaezebrouck. "Spijtig genoeg maakte Qarabag er wel 1-0 van." "Probleem is dat we dan op ons tandvlees zaten", gaat de coach voort. "Naar het einde toe werd het overleven voor ons en dan is 1-0 nog best oké." "Als we volgende week winnen, doen we dat liefst met 2 doelpunten verschil. Dan kunnen we verlengingen vermijden, want in het weekend erop volgt een match tegen Club Brugge."



Die penalty vond ik te onnozel voor woorden. De VAR moest de hoofdscheidsrechter echt overtuigen om de bal op de stip te leggen. Hein Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck: "Volgende week winnen we liefst met 2 doelpunten verschil in 90 minuten."

Davy Roef: "Ja, ik trapte slecht uit"

"Op die penalty had ik wat geluk, want eigenlijk was ik veel te snel weg. Gelukkig heb ik schoenmaat 48,5 en kon ik nog net bij de bal", doet doelman Davy Roef zijn verhaal.

Qarabag kon scoren na een misser van Roef. Dat geeft hij zelf eerlijk toe. "Ik trapte slecht uit, ik trapte half in de grond", legt de keeper uit. "Qarabag pikte de bal rond de middenlijn op en speelde het perfect uit." Over een week kan Gent revanche nemen. "Als we spelen zoals in de eerste helft, maken we altijd kans", denkt Roef. "Dan mogen we wel geen fouten meer maken, want Qarabag heeft een uitgekookte ploeg. In Gent zullen ze meer op de counter spelen."