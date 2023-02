Beluister de podcast "Het jaar van Remco": "Alle koersen waar hij ging pieken zijn afgevinkt"

Luik-Bastenaken-Luik en de whatsapp-berichten

"Remco wilde al vroeger gaan, maar ik had hem gezegd dat de sterkste renner in zo’n koers vertrekt waar en wanneer hij wil als hij maar het juiste moment afwacht. En dat heeft hij gedaan."

Er was uiteraard een plan tijdens LBL maar het is een heel lange klassieker en dus moet je wachten, wachten en wachten. "Hij heeft dat perfect gedaan", aldus Lodewyck.

Na een minder voorjaar van de ploeg had Remco gezegd: "In Luik gaan we eens spreken en tonen waartoe we in staat zijn", zegt Klaas Lodewyck.

Ik heb nog een bericht van in het begin van het seizoen. Daarin zegt Remco in welke wedstrijden hij ging pieken. Enkel het WK stond daar niet bij. De rest is allemaal afgevinkt.

"Ik heb ook nog een berichtje staan van in het begin van het seizoen", zegt Lodewyck. "Daarin zegt Remco in welke wedstrijden hij ging pieken. Enkel het WK stond daar niet bij, de rest is allemaal afgevinkt."

Die boude uitspraken van Remco komen ook terug in berichten, zo verklapt vader Patrick. "Voor Luik had hij me in een whatsapp-bericht gezegd: 'Op dat punt ga ik proberen.' Maar hij was ook al van plan van op de Côte de Wanne een cartouche te lossen."

"Train the gut." Train je darmen!

" Train the gut! De darmen zo trainen dat je maximaal koolhydraten kan opnemen. Vroeger was het maximim 60g KH per uur, nu 90 tot 120g… Die wetenschap is serieus geëvolueerd, ook op gebied van hydratatie en koeling."

Anthony Pauwels verduidelijkt. "We testen het volledige protocol. De hitte en het verteren van de koolhydraten. We experimenteren tot hoeveel gram koolhydraten Remco per uur kan opnemen. Want alles is trainbaar."

San Sebastian bleek achteraf een belangrijke laatste test om te zien of het voedingsschema in orde was. Welke voeding, dranken, gelletjes, temperatuur…

In opbouw naar de Vuelta trainde Evenepoel op hoogte in de Sierra Nevada, maar volgens zijn vader wou hij per se naar San Sebastian. "Ik stelde hem de vraag waarom hij die dag op-en-af wou gaan? Maar dat was één van de koersen die hij had aangevinkt. Dus ik zei: 'Doe maar'."

Mentale shift in de Ronde van Spanje

Vader Patrick vertelt in de podcast ook over de groei die z'n zoon in 2022 doormaakte. "Hij was lang egoïstisch ingesteld. Niet alleen sportief, maar ook thuis. Als je niet in z'n gedachtengang meeging, dan had je problemen. Dan was er spanning. Dat is allemaal weg en dat merk je."

Na z'n val in Lombardije is Remco dieper gaan nadenken. Hij dook in de boeken en heeft veel geleerd. Ook zijn ouders leerden stap voor stap bij.



"Ik stuur voor elke koers: Succes en een vuist. En als ik dan twee vuisten terugkrijg (lacht) dan weet ik genoeg. We hebben als ouders geleerd om afstand te houden en hem gerust te laten."